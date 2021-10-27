27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
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Маріуполь --
Динамо --
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Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
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Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
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6 листопада 00:00
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Чорноморець --
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6 листопада 00:00
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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
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Севілья --
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Шахтар познущався над Чорноморцем на шляху до чвертьфіналу Кубка України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 жовтня, 21:28
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У першому таймі "моряки" вистояли, проте у другому пропустили одразу три м'ячі від віце-чемпіона країни
Кубок України Чорноморець - Шахтар
Кубок України Чорноморець - Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі завершився матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому місцевий Чорноморець розігрував путівку до чвертьфіналу з донецьким Шахтарем. Ми вели онлайн Чорноморець – Шахтар на нашому сайті.

У першому таймі "моряки" вистояли, проте у другому пропустили одразу три м'ячі від віце-чемпіона країни. Голи на рахунку Фернандо, Маркоса Антоніо та Дентіньйо.

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Гол Фернандо (64 хв)

Гол Маркоса Антоніо (72 хв)

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Гол Дентіньйо (81 хв)

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Команда Роберто Де Дзербі стала четвертим учасником 1/4 фіналу. Раніше у цю стадію пройшли Олександрія, полтавська Ворскла та київське Динамо.

Кубок України. 1/8 фіналу.

Чорноморець – Шахтар – 0:3

Голи: Фернандо (64), М.Антоніо (72), Дентіньйо (81)

Чорноморець: Варакута, Дубко, Біловар, Кузик, Скорко, Вачіберадзе (Кравченко, 85), Тлумак, Брагару (Долгов, 79), Смирний (Михайленко, 67), Цитаїшвілі (Авагімян, 67), Ванат (Бугай, 79)

Шахтар: Пятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Вітао, Корнієнко (Ісмаїлі, 59), М.Антоніо, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Судаков, Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентіньйо, 69)

ОГЛЯД МАТЧУ

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Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
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9
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18
10
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12
11
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11
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11
12
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8
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