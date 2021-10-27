Шахтар познущався над Чорноморцем на шляху до чвертьфіналу Кубка України

В Одесі завершився матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому місцевий Чорноморець розігрував путівку до чвертьфіналу з донецьким Шахтарем. Ми вели онлайн Чорноморець – Шахтар на нашому сайті.
У першому таймі "моряки" вистояли, проте у другому пропустили одразу три м'ячі від віце-чемпіона країни. Голи на рахунку Фернандо, Маркоса Антоніо та Дентіньйо.
Гол Фернандо (64 хв)
Гол Маркоса Антоніо (72 хв)
Гол Дентіньйо (81 хв)
Команда Роберто Де Дзербі стала четвертим учасником 1/4 фіналу. Раніше у цю стадію пройшли Олександрія, полтавська Ворскла та київське Динамо.
Кубок України. 1/8 фіналу.
Чорноморець – Шахтар – 0:3
Голи: Фернандо (64), М.Антоніо (72), Дентіньйо (81)
Чорноморець: Варакута, Дубко, Біловар, Кузик, Скорко, Вачіберадзе (Кравченко, 85), Тлумак, Брагару (Долгов, 79), Смирний (Михайленко, 67), Цитаїшвілі (Авагімян, 67), Ванат (Бугай, 79)
Шахтар: Пятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Вітао, Корнієнко (Ісмаїлі, 59), М.Антоніо, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Судаков, Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентіньйо, 69)