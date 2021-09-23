Шахтар відкриває перший в Києві фан-шоп: обіцяє розважальну програму

Донецький Шахтар анонсував відкриття на НСК "Олімпійський" першого в Києві офіційного фан-шопу. Відкриття відбудеться 25 вересня перед матчем з Вересом
Юні вболівальники Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Клубний магазин відкриється на "Олімпійському" біля входу на стадіон з боку метро "Палац спорту". Шахтар обіцяє уболівальникам традиційну розважальну програму з новими елементами.
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В самому магазині відбудеться автограф-сесія легенди клубу Даріо Срни. Також відвідувачі побачать шоу-програму і зможуть взяти участь в розіграшах.
Даріо Срна / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Всі діти, які прийдуть на поєдинок, отримають безкоштовні частування від Шахтаря, а в "Сімейному клубі" відбудеться спеціальне шоу трансформерів. Початок розважальної програми – 15:00.
Матч Шахтар – Верес відбудеться 25 вересня, початок – о 17:00. На цей момент "гірники" займають другий рядок в турнірній таблиці чемпіонату України, Верес йде на восьмому місці.
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