Шахтар відкриває перший в Києві фан-шоп: обіцяє розважальну програму

Донецький Шахтар анонсував відкриття на НСК "Олімпійський" першого в Києві офіційного фан-шопу. Відкриття відбудеться 25 вересня перед матчем з Вересом

Юні вболівальники Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Клубний магазин відкриється на "Олімпійському" біля входу на стадіон з боку метро "Палац спорту". Шахтар обіцяє уболівальникам традиційну розважальну програму з новими елементами.

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В самому магазині відбудеться автограф-сесія легенди клубу Даріо Срни. Також відвідувачі побачать шоу-програму і зможуть взяти участь в розіграшах.

Даріо Срна / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Всі діти, які прийдуть на поєдинок, отримають безкоштовні частування від Шахтаря, а в "Сімейному клубі" відбудеться спеціальне шоу трансформерів. Початок розважальної програми – 15:00.

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Матч Шахтар – Верес відбудеться 25 вересня, початок – о 17:00. На цей момент "гірники" займають другий рядок в турнірній таблиці чемпіонату України, Верес йде на восьмому місці.