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Колос --
Ворскла --
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Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
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Минай --
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Шахтар --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
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Шахтар відкриває перший в Києві фан-шоп: обіцяє розважальну програму

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
23 вересня, 15:27
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Донецький Шахтар анонсував відкриття на НСК "Олімпійський" першого в Києві офіційного фан-шопу. Відкриття відбудеться 25 вересня перед матчем з Вересом
Юні вболівальники Шахтаря
Юні вболівальники Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Клубний магазин відкриється на "Олімпійському" біля входу на стадіон з боку метро "Палац спорту". Шахтар обіцяє уболівальникам традиційну розважальну програму з новими елементами.

Читайте також: Шахтар відкриває першу школу в Києві – кількість місць обмежена

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В самому магазині відбудеться автограф-сесія легенди клубу Даріо Срни. Також відвідувачі побачать шоу-програму і зможуть взяти участь в розіграшах.

Даріо Срна
Даріо Срна / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Всі діти, які прийдуть на поєдинок, отримають безкоштовні частування від Шахтаря, а в "Сімейному клубі" відбудеться спеціальне шоу трансформерів. Початок розважальної програми – 15:00.

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Матч Шахтар – Верес відбудеться 25 вересня, початок – о 17:00. На цей момент "гірники" займають другий рядок в турнірній таблиці чемпіонату України, Верес йде на восьмому місці.

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Динамо Динамо Дин
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1
0
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2
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Забиті 23
Пропущені 2
Різниця 21
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Шахтар Шахтар Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забиті 19
Пропущені 4
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В Н В В
3
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
8
5
1
2
13
8
5
16
Забиті 13
Пропущені 8
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В П
5
Ворскла Ворскла Вор
8
4
3
1
15
7
8
15
Забиті 15
Пропущені 7
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н П В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
8
4
2
2
8
6
2
14
Забиті 8
Пропущені 6
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н В Н
7
Зоря Зоря Зор
8
4
2
2
16
9
7
14
Забиті 16
Пропущені 9
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забиті 8
Пропущені 8
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
7
2
2
3
5
12
-7
8
Забиті 5
Пропущені 12
Різниця -7
Результати останніх матчів: В П П П Н
11
Інгулець Інгулець Інг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті 8
Пропущені 14
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В Н
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забиті 5
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Різниця -4
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14
Чорноморець Чорноморець Чор
8
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2
5
9
21
-12
5
Забиті 9
Пропущені 21
Різниця -12
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15
Маріуполь Маріуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забиті 11
Пропущені 21
Різниця -10
Результати останніх матчів: П В П П П
16
Львів Львів Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забиті 4
Пропущені 13
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О
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22
2
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8
19:4
19
3
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12:12
16
4
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16
5
Ворскла
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15
6
Олександрія
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14
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Зоря
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14
8
Верес
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11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
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7
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