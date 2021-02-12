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"Шахтар" відкрив другу футбольну школу в Києві

12 лютого, 21:00

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Донецька команда створює мережу спортивних секцій по всій Україні

Футбольний клуб "Шахтар" продовжує створювати свої дитячі школи в різних куточках країни. Нещодавно Коноплянка побував на відкритті Shakhtar Football School в Києві. Сьогодні ще одна секція з'явилася в столиці.

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Тренуватися за унікальною методикою вже нині можуть діти в Києві та Броварах. Shakhtar Football School – проєкт ФК "Шахтар" в форматі франшизи. Методика розроблена Академією клубу, куди згодом будуть запрошуватися на перегляд кращі учні школи.

Перше заняття – безкоштовне. Записатися на тренування можна за телефонами:

+38 066 500 07 70 (м. Київ, вул. Либідська, 19, метро "Вокзальна")
+38 066 500 07 70 (м. Київ, вул. Драгомирова, 11д, метро "Дружби народів")
+38 067 382 62 52 (м. Бровари, вул. Короленка, 60, ТЦ "Форум")

"Створити можливість для хлопців із різних регіонів України займатися футболом і з часом потрапити в систему Академії ФК "Шахтар" – головна мета, – каже менеджер проекту Євген Ахунов. – Наразі в проекті вже понад 300 дітей. Найближчим часом Shakhtar Football School також відкриється в Маріуполі й Полтаві".

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Раніше "Шахтар" відкрив ще один безкоштовний футбольний майданчик для дітей.

Дивіться, як "гірники" в Лізі чемпіонів обіграли "Реал" у Києві:

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