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Шахтар не помітить бельгійський бар'єр – оптимістичний прогноз букмекерів на матч з Генком

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
3 серпня, 15:30
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Донеччани виглядають фаворитами в гостьовому поєдинку проти Генка і повинні без проблем проходити в наступну стадію Ліги чемпіонів
Шахтар - фаворит у матчі проти Генка
Шахтар - фаворит у матчі проти Генка / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар стартує в Лізі чемпіонів. Суперником донецької команди в третьому раунді кваліфікації стане бельгійський Генк. Онлайн-трансляція матчу Генк – Шахтар пройде у нас на сайті.

Поєдинок пройде в однойменному місті на стадіоні "Люмінус Арена". Початок – о 21:00 за київським часом. Тим часом букмекери визначили шанси команди на успіх у зустрічі.

На думку експертів, невеликим фаворитом матчу є Шахтар. Коефіцієнт на успіх підопічних Де Дзербі становить 2.39. Для порівняння на перемогу бельгійців виставлений коефіцієнт 2.97, на нічию – 3.55. Що ж стосується виходу в раунд плей-офф, то тут і зовсім майже немає сумнівів в успіху Шахтаря – 1.37 проти 3.25.

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Минулий сезон для донеччан вийшов відверто невдалим. Шахтар програв всі трофеї на внутрішній арені, через що не зміг пробитися безпосередньо до групи Ліги чемпіонів. Друге місце в УПЛ дозволить "гірникам" досягти мети через кваліфікацію турніру.

Для цього підопічним Де Дзербі потрібно пройти двох суперників. Першим з них стане бельгійський Генк, якому торік лише трохи не вистачило для чемпіонства. До того ж команда Йона ван дер Брома зуміла виграти Кубок країни.

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Заявка Шахтаря на матч з Генком:

Нинішній сезон "шахтарі" (так, у Генка саме таке прізвисько) почали невдало. Команда поступилася Брюгге в Суперкубку, після чого набрала лише один бал у двох іграх чемпіонату (1:1 зі Стандардом і 3:4 з Остенде). У Шахтаря ж картина куди краща. Донеччани провели лише два матчі, обігравши Інгулець (2:1) та Львів (3:0).

Досі Шахтар жодного разу не грав з Генком, проте нерідко перетинався з бельгійцями (12 матчів, 6 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка). "Гірники" здобули по дві перемоги над Андерлехтом і Гентом, а ось з Брюгге зустрічалися набагато частіше і не так ефективно (дві перемоги проти однієї при 5-ти нічиїх).

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