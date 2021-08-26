Шахтар не поспішає підписувати воротаря збірної України

У груповому турнірі Ліги чемпіонів донецький Шахтар буде розраховувати на своїх голкіперів. Новачків не передбачається

Дмитро Різник

Донецький Шахтар не збирається підписувати воротаря полтавської Ворскли і збірної України Дмитра Різника. Принаймні в літнє трансферне вікно. Про це повідомив у своєму Twitter Ігор Бурбас, посилаючись на слова гендиректора Шахтаря Сергія Палкіна.

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. . . . . - Igor Burbas (@iburbas) August 26, 2021

Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що у зв'язку з травмою основного воротаря "гірників" Анатолія Трубіна, у складі віце-чемпіона України залишилося два голкіпери – 37-річний Андрій Пятов та Олексій Шевченко, який рідко з'являється в основному складі.

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Андрій Пятов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У середу донецький Шахтар у героїчному поєдинку вирвав нічию у французького Монако і пробився до групового етапу Ліги чемпіонів. За відсутності Трубіна місце в "рамці" зайняв Андрій Пятов, який користується довірою головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі.

До збірної України викликані Андрій Пятов і Дмитро Різник / Фото: Колаж: Сьогодні

За повідомленням ЗМІ, воротар Ворскли міг стати заміною для Трубіна. А днями Дмитро Різник і Андрій Пятов отримали виклики до збірної України.

В нинішньому сезоні Різник зіграв у семи матчах за Ворсклу і пропустив дев'ять м'ячів. У двох іграх він зіграв на "нуль".