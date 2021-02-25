"Шахтар" – "Маккабі": стартові склади матчу Ліги Європи

Хто вийде з перших хвилин матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

Стали відомі склади на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Маккабі". Поєдинок пройде в НСК "Олімпійський", початок – о 19:55. Трансляція "Шахтар" – "Маккабі" вже доступна на нашому сайті.

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"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Тайсон, Мораес, Соломон, Патрік, Матвієнко, Майкон, Вітао

Запасні: Шевченко, Пятов, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Болбат, Судаков, Маркос, Тете, Коноплянка, Мудрик, Фернандо

"Маккабі": Тененбаум, Андре Жералдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт, Д. Перец, Глазер, Голаса, Бен-Хаїм, Пешич, Озез

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Запасні: Перетц, Балтакса, Блекмен, Шехтер, Бітон, Єйні, Рікан, Давідзаде, Альмог, Кандиль, Півен, Герреро

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У першому матчі на виїзді "Шахтар" здобув комфортну перемогу з рахунком 2:0. Перемогу команді Луїша Каштру принесли м'ячі Алана Патріка і Тете.

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