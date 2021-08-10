Шахтар Караганда – Колос: де і коли дивитися поєдинок Ліги Конференцій

Команда Руслана Костишина не зуміла переграти казахського опонента вдома і тепер змушена здобувати перемогу в гостях

Колос близький до виходу в раунд плей-офф Ліги Конференцій / Фото: Колос Ковалівка Instagram

Сьогодні Колос зіграє матч-відповідь в Лізі Конференцій. Суперником ковалевської команди в третьому раунді кваліфікації є Шахтар з Караганди. Зустріч пройде в Нур-Султані на стадіоні "Астана-Арена". Початок – о 17:00 за київським часом. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

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Де дивитися матч Шахтар Караганда – Колос? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі OLL.TV (по підписці).

Перша зустріч команд відбулася всього п'ять днів тому в Ковалівці. Матч завершився нульовою нічиєю, проте був насичений моментами. У першому таймі цікавіше виглядали гості, проте вже після перерви Колос не зміг скористатися вилученням гравця Шахтаря.

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Тепер же обом командам потрібно грати на перемогу. Раніше нульова нічия вдома була б зручним рахунком для української команди. Однак після скасування правила виїзного гола будь нічийний результат в Нур-Султані переведе гру в овертайм.

На вихідних обидві команди відпочивали від матчів. Лише п'ятиденна перерва між іграми привела до того, що Шахтарю змістили матч Кубка країни на більш пізній строк. Так само УПЛ зробила і з Колосом, який в 3-му тур повинен був зустрічатися за Минаєм.

У разі успіху в грі з Шахтарем в раунді плей-офф Колос битиметься з переможцем пари Спартак Трнава – Маккабі Тель-Авів. До слова, перша зустріч цих команд в Словаччині також завершилася з рахунком 0:0.