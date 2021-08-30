Сейв року! Син Мораеса врятував вікно, відбиваючи пенальті від батька

Гравець збірної України відновлює ігрові кондиції, тренуючись зі своїм сином в пробитті пенальті

Жуніор Мораес зі своїм сином / Фото: Instagram

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес продовжує відновлюватися після страшної травми, через яку він пропустив Євро-2020.

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Зараз гравець збірної України набирається сил у себе на батьківщині, де має можливість більше часу приділяти своїй сім'ї.

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На своїй сторінці в Instagram 34-річний форвард показав, як він грає в футбол зі своїм шестирічним сином Лукою.

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Мораес організував челлендж з пробиття пенальті прямо в своєму будинку. Першим до м'яча підійшов бомбардир Шахтаря – але його удар зміг парирувати Лука. А ось удар Мораеса-молодшого був точний.

На щастя, всі вікна в квартирі залишилися цілі.

Нагадаємо, що в квітні цього року Жуніор Мораес на тренуванні свого клубу дістав розрив хрестоподібної зв'язки коліна і на півроку вибув з гри.