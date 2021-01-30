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Сергій Ребров – найкращий український тренер. До рейтингу потрапив Михайличенко, але немає Шевченка

30 січня, 10:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Очолив список наставник "МанСіті" Хосеп Гвардіола

Найкращий тренер світу – Хосеп Гвардіола з "Манчестер Сіті". Дієго Сімеоне ("Атлетіко") на другому місці, третій – Жозе Моурінью з "Тоттенгема".

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Це дані аналітичного футбольного інтернет-порталу Clubelo. За основу в розрахунках була взята система Ело, яку активно використовують в шахах.

Коротенько її суть. Розрахунок рейтингу конкретної команди за результатами будь-якого турніру заснований на порівнянні кількості набраних очок з очікуваним, передбаченим на основі її рейтингу. Якщо за підсумками турніру кількість набраних очок виявляється більше, ніж передбачене значення, то рейтинг зростає. І навпаки.

У розрахунок бралися результати останніх чотирьох років на клубному рівні. Тому, наприклад, немає в рейтингу Андрія Шевченка, який вивів збірну України на Євро-2020.

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У списку є й представники України. Найкращим нашим тренером став Сергій Ребров, який з "Ференцварошем" вигравав чемпіонат Угорщини та виходив до Ліги чемпіонів. Ребров на 69-му місці.

Сергій Ребров у "Ференцвароші". Фото: origo.hu
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Сергій Ребров у "Ференцвароші". Фото: origo.hu

Віктор Скрипник ("Зоря") – 136-й, Юрій Вернидуб ("Шериф") – 198-й, Олексій Михайличенко (екстренер "Динамо") – 228-й, Роман Григорчук ("Шахтар" Солігорськ) – 245-й.

Крім того, на 50-му місці нинішній наставник "Динамо" румун Мірча Луческу, а на 184-му – португальський тренер "Шахтаря" Луїш Каштру.

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