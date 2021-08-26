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"Серце і яйця не можна купити на трансферному ринку". Де Дзербі про матч Шахтар – Монако

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 серпня, 08:39
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Головний тренер Шахтаря розповів за рахунок яких якостей "гірникам" вдалося вийти в груповий етап Ліги чемпіонів
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вчора донецький Шахтар у героїчному поєдинку вирвав нічию у французького Монако і пробився в груповий етап Ліги чемпіонів. Програючи після першого тайму 0:2, "гірники" зуміли переломити хід поєдинку і домогтися потрібного результату 2:2.

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Після матчу головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі відповів на питання журналістів.

- Містер, це ви спеціально віддали м'яч Монако або суперник забрав його у вас?
- Ні, це не було нашим рішенням. Ми не хочемо залишати м'яч навіть у мадридського Реала. Але якщо суперник хороший, тоді ми теж повинні грати на оборону. Перший тайм, звичайно, був не таким, як ми очікували, але Монако – дуже сильна команда. Вони зробили дуже жорсткий пресинг. У нас не було швидкості, силової швидкості, щоб грати 20, 30, 40 метрів. Показник такої: коли Фернандо і Мудрик увійшли в гру, матч зовсім змінився. Я не знаю, заслужили ми сьогодні чи ні, тому що у Монако було багато гольових шансів. У Монако є технічні, фізичні, індивідуальні якості. У нас інші фізичні характеристики, але є техніка і індивідуальність також. Не у всіх швидкість, як у Фернандо, наприклад, який вийшов на заміну, але у нас є те, чого немає в інших командах, – серце і яйця. І коли є серце і яйця, можна все робити. Сьогодні не було такого матчу, який я бачив у своїй голові, але я дуже гордий, тому що в перерві я бачив їх трохи дивними. У нас були труднощі в той момент. А потім серце і яйця анулювали різницю, яка була в першому таймі. А серце і яйця не можна купити на трансферному ринку.

- До вашого приходу в Шахтар ми дуже часто грали в Лізі чемпіонів з Манчестер Сіті. Зараз Twitter Сіті відреагував на новину про вихід Шахтаря в Лігу чемпіонів так: діти, до зустрічі, скоро побачимося знову. Як ви ставитеся до такої перспективи? Які команди хотіли б побачити на жеребкуванні в якості суперників?
- П'ять років тому я був тренером в третьому дивізіоні Італії. Всього, що є сьогодні у мене і мого штабу, ми домагалися великими труднощами. Тому я не можу просити ту чи іншу команду. Всі наші думки зараз – про матч з Минаєм, який відбудеться в неділю. Можливо, гратимуть інші футболісти, які сьогодні не грали. Ми починаємо думати про наступний крок, про Минай.

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- Перед тим як команда зрівняла рахунок, ви щось хотіли донести Михайлу Мудрику, але він знаходився на іншому фланзі. Ви попросили свого помічника, щоб він перейшов на іншу половину поля і доніс щось від вас молодому футболісту. Що ви хотіли йому сказати? І як в цілому оціните дії Мудрика в сьогоднішньому матчі?
- Мудрик – справжній талант. У всіх є свої таланти. Мудрик отримав талант бути футболістом. Багато тренерів кажуть, що Мудрик ще повинен прогресувати і прогресувати, а я вважаю, щоб прогресувати, молодий футболіст повинен грати все більше і більше. Тільки так він може більше показати свій талант. У Мудрика багато хороших прикладів в команді – Пятов, Степаненко, Алан, Ісмаїлі, Кривцов. Він повинен дивитися на них. Ми дуже віримо в нього і в те, що він зможе показати свій талант в майбутньому.

- Перед матчем все переживали, тому що у Андрія Пятова довго не було практики в єврокубках. Він зіграв останній матч за збірну два місяці тому. Як вам гра Пятова? Я думаю, його заслуга в перемозі величезна.
- Хто саме переживав?

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- Вболівальники.
- Або ви, журналісти? Я точно не переживав, бо бачу кожен день, як Пятов тренується – з посмішкою. Він величезний професіонал і завжди це показує. Насправді те, як він сьогодні зіграв, ми все заслуговували. Коли є такі моменти, як з Мудриком, коли він зробив пас і був забитий гол, значить, це знак. Я думаю, що це не випадково, тому що ми заслужили. Заслужили більше цю перемогу, ніж Монако. Тому ми зараз відзначаємо перемогу, а інші просто говорять.

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