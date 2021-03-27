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Сербія – Португалія: прогноз коментатора на матч відбору чемпіонату світу

27 березня, 12:14

Кирило Круторогов , Андрій Фоменко

У суботній грі в Белграді повинні забити не менше трьох м'ячів

У суботу відбудеться 10 матчів відбіркового турніру ЧС-2022. Один із них – у Белграді. На нашому сайті йде Сербія – Португалія онлайн. Гадаємо, зустріч повинна порадувати вболівальників.

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Серби після вильоту в плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи від Шотландії (в серії пенальті) не програють три матчі, вигравши два з них – у збірної Росії з розгромом (5:0) та в Ірландії в середу (3:2).

Під керівництвом нового тренера Драгана Стойковича вони проведуть лише другу гру. Раніше цей фахівець тривалий час працював у клубному футболі Китаю. Зараз він не розраховує на Александара Коларова і Луку Мілоевича через коронавірус, а також на травмованих Александара Катая й Філіпа Стевановича. В цілому, тренер активно зайнявся переглядом кадрової політики і на березневі матчі викликав аж 30 футболістів. Проти Ірландії дебютував не тільки він, а й захисник Мілан Гаїч, а також півзахисник Урош Рачич.

Читайте також: Розклад і результати матчів відбору ЧС 27 березня.

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Португальці обіграли збірну Азербайджану, діючи дуже вальяжно (1:0). Так, супернику вони не дали нічого створити, але в цілому провели багато часу на чужій половині поля, але не створили величезної кількості моментів. Відзначимо дебют 18-річного лівого захисника "Спортинга" Нуну Мендеша. І відсутність травмованих Руя Патрісіу, Пепе, Рафи Геррейро і Андре Гомеша.

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Ставка. Сербія в процесі перестроювання, далека від оптимальних кондицій, але здатна здивувати. Португалія не може собі дозволити втрати очок. Думаю, Португалія переможе і ТБ 2,5.

Вашій увазі воротарський ляп у матчі відбору на ЧС-2022.

Дивіться огляд матчу Сербія – Португалія у вересні 2019 року:

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