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Сербія – Португалія: онлайн матчу дня у відборі на ЧС-2022

Субота, 27 березня
Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Сербія

21:45

Португалія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У суботу в Європі заплановані 10 матчів другого туру кваліфікаційного турніру мундіалю. Дізнавайтеся розклад і результати матчів відбору ЧС-2022 в суботу. Центральним можна вважати поєдинок на белградському стадіоні "Райко Мітіч", в якому серби приймають португальців.

Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу групи А з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найцікавіших моментів.

Сербія – Португалія

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Розклади перед грою. Обидва суперники успішно почали кампанію. Правда, Роналду і Ко в середу зломили Азербайджан в італійському Турині лише з мінімальним рахунком. Та й то – завдяки автоголу. А ось серби вдома видали яскравий матч з ірландцями, перемігши з рахунком 3:2.

Цікаво, що суперники зустрічалися і в попередньому відбірковому турнірі – на Євро-2020. Тоді вони поступилися пряму путівку збірної України. В очних зустрічах Португалія обіграла Сербію в гостях (4:2), а на Піренеях зафіксували нічию 1:1. При цьому в шести офіційних зустрічах португальці перемагали тричі і стільки ж команди розходилися мировою. Примітно, що у всіх матчах голами відзначалися обидві збірні.

Прогнози. Букмекерські контори фаворитами вважають гостей: коефіцієнт на їхню перемогу – 1.75, на господарів – 4.60, на нічию – 3.85. Гольової феєрії в столиці Сербії не очікують, але і позіхати не доведеться. Заб'ють, швидше за все, два або три м'ячі.

Рефері матчу – 38-річний Данні Маккелі з Нідерландів. За професією – поліцейський! У березні судив повторний поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" – "Аталанта". Минулого літа був суддею фіналу Ліги Європи між "Севільєю" і "Інтером".

Де дивитися. На нашому ТБ гру покаже телеканал "Футбол 2". Початок прямої трансляції – о 21:35. Також матч можна побачити на інтернет-платформі OLL.TV.

Дивіться, як Роналду забивав сербам у відборі на Євро-2020:

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