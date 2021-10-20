Сім матчів збірних у жовтні! ФІФА робить революцію у футболі

З 2026 року чемпіонати світу з футболу можуть проводитися кожні два роки. ФІФА вже розіслала всім федераціям проєкт календаря

Фанати будуть задоволені рішенням ФІФА

Міжнародна федерація футболу наполегливо продовжує гнути свою лінію. ФІФА розробила проєкт календаря для збірних, який передбачає проведення чемпіонату світу кожні два роки, починаючи з 2026-го. Хоча Європа виступає проти цього.

ФІФА вже розіслала календар всім 211 федераціям. У ньому пропонується проводити відбіркові етапи максимум з семи матчів. При цьому на вибір є два варіанти.

Реклама

Перший – грати кваліфікацію в два етапи в березні і жовтні. Другий варіант передбачає проведення всіх семи ігор тільки в жовтні.

Крім того, за новим планом ФІФА час перебування футболістів в розташуванні збірних скоротиться з 50 днів на рік до 30.

Читайте також: Гвардіола: "Я б дивився чемпіонат світу кожні два роки. Це приголомшливо!"

Реклама

З моменту своєї появи в 1930-му чемпіонат світу незмінно проводиться раз на чотири роки за винятком 12-річної перерви, пов'язаної з Другою світовою війною.

Нагадаємо, що проти ідеї проведення чемпіонату світу кожні два роки виступив президент УЄФА Александер Чеферін. Рада Європейських ліг також виступив проти нововведень. Їх аргументація в цьому питанні проста – перевантажений міжнародний календар негативно позначається на здоров'ю футболістів.