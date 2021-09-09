Збірна України сильніша за Росію: ексгравець Спартака ошелешив заявою

Калиниченко вважає, що українська збірна краще виступила на Євро-2020, хоча, на його думку, її гра була далека від ідеальної. Раніше ми приводили шість доводів, чому виступ України на Євро-2020 – це круто.
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"На сьогодні вважаю, що збірна України сильніша за російську. Але мене дещо насторожила команда на Євро-2020.
Звісно, суб'єктивних і об'єктивних причин було багато, але у відборі команда грала краще, і кожен футболіст грав значно краще", – сказав Калиниченко в інтерв'ю YouTube-каналі Бомбардир.
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Калиниченко протягом восьми років виступав за московський Спартак і досі підтримує зв'язок із Росією. Також на його рахунку 47 матчів і сім м'ячів за збірну України.