Збірна України зазнає втрат. Хто може пропустити матч з Ірландією?

Наставник національної команди Олександр Петраков розповів про кадрові проблеми у збірній напередодні битви у Лізі націй.

Олександр Петраков – наставник збірної України

Завтра збірна України у Лодзі проведе заключний червневий поєдинок у Лізі націй. Онлайн-трансляція матчу Україна – Ірландія буде доступна у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Напередодні зустрічі головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков провів прес-конференцію. На ній коуч розповів про кадрові проблеми напередодні битви з ірландцями.

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"У Романа Яремчука проблема з гомілковостопом, робитимемо МРТ, щоб подивитися, що там насправді. У Зубкова піднялася температура, його не буде на передматчевому тренуванні. Учора було зіткнення Соболя з Поповим, Едуард фінгал під оком, тільки красивішим став. Ярмоленко сьогодні тренуватиметься, він капітан команди. У Малиновського ще вчора була температура. Подивимося, як він почуватиметься. Уся команда перехворіла після Уельсу, то одна температура, то друга" .

Нагадаємо, що раніше через травми розташування збірної України залишили Георгій Бущан і Тарас Степаненко. Також попрощався із командою Андрій Пятов, який проти Вірменії зіграв свій останній матч у футболці "синьо-жовтих".

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Пряма трансляція матчу Україна – Ірландія пройде на телеканалах Індіго та Футбол 1. Також в онлайн-режимі за поєдинком можна буде спостерігати на сервісі OLL.TV.