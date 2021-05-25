Збірна Литви відмовляється їхати на матч в Білорусь. Все через Протасевича

Молодіжна та національна збірні Литви відмовилися їхати на товариські матчі з білорусами через примусову посадку літака в Мінську

Литва і Білорусь грали в одній групі Ліги націй. Фото ФФЛ

Таке рішення прийнято після того, як влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську. На перехоплення навіть відправили винищувач. Збірні Литви з футболу відмовляються їхати до Мінська на товариські матчі. Про це повідомив генсек футбольної федерації країни Едгарс Станкевич.

Молодіжна збірна Литви U-21 повинна була зіграти з білоруськими однолітками 8 червня. А матч національних команд був запланований на 16 листопада.

Дивіться, як Білорусь і Литва грали в Лізі націй: