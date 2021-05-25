Збірна Литви відмовляється їхати на матч в Білорусь. Все через Протасевича

Таке рішення прийнято після того, як влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську. На перехоплення навіть відправили винищувач.
Після примусової посадки та арешту Протасевича літак полетів до Вільнюса.
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"З огляду на ситуацію, що склалася, обидві команди однозначно не гратимуть в цих матчах. Це занадто ризиковано як для гравців, так і для їхніх сімей. Ми будемо шукати інших суперників", – цитує Станкевича delfi.lv.