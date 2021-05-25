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Збірна Литви відмовляється їхати на матч в Білорусь. Все через Протасевича

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 травня, 15:20
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Молодіжна та національна збірні Литви відмовилися їхати на товариські матчі з білорусами через примусову посадку літака в Мінську
Литва і Білорусь грали в одній групі Ліги націй. Фото ФФЛ
Литва і Білорусь грали в одній групі Ліги націй. Фото ФФЛ
Збірні Литви з футболу відмовляються їхати до Мінська на товариські матчі. Про це повідомив генсек футбольної федерації країни Едгарс Станкевич.

Таке рішення прийнято після того, як влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську. На перехоплення навіть відправили винищувач.

Після примусової посадки та арешту Протасевича літак полетів до Вільнюса.

В тренді

"З огляду на ситуацію, що склалася, обидві команди однозначно не гратимуть в цих матчах. Це занадто ризиковано як для гравців, так і для їхніх сімей. Ми будемо шукати інших суперників", – цитує Станкевича delfi.lv.

Молодіжна збірна Литви U-21 повинна була зіграти з білоруськими однолітками 8 червня. А матч національних команд був запланований на 16 листопада.
Дивіться, як Білорусь і Литва грали в Лізі націй:

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