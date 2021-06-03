Найнеймовірніший штрафний удар в історії футболу Роберто Карлос забив Бартезу

Бразильський захисник мадридського Реала запам'ятався чудовими ударами. 24 роки тому він здивував весь світ, вразивши у Франції ворота майбутніх чемпіонів

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У ці дні найкращі національні команди континенту готуються до Євро-2020. Зокрема, вчора Бензема не забив третій пенальті за збірну Франції. Сьогодні є привід згадати один з найбільш видовищних ударів в історії футболу. 3 червня 1997 року на товариській зустрічі Франція – Бразилія (1:1) знаменитий захисник Роберто Карлос послав м'яч у ціль зі штрафного по неймовірній траєкторії.

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Бразилець пробивав штрафний з 35 метрів. Голкіпер французів Фаб'єн Бартез виставив стінку з чотирьох гравців, ще один стояв трохи осторонь, прикриваючи ворота. Але Роберто Карлос найпотужнішим обвідним ударом лівою ногою відправив м'яч прямо в нижній кут воріт.

Багатьох той удар шокував. Тоді серйозно обговорювали, як таке взагалі можливо, чи не порушені закони фізики. Пізніше навіть опублікували дослідження вчених, які довели, що подібне можна повторити.

Цікаво, що через рік, влітку 1998-го, збірні Франції та Бразилії зійшлися в Парижі у фіналі чемпіонату світу. Тоді вже Зінедін Зідан і компанія впевнено перемогли – 3:0.

Раніше легенди футболу і діючі зірки подякували медпрацівникам.

Дивіться підбірку штрафних ударів у виконанні зіркового бразильця: