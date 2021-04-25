Найдорожчий футболіст світу отримав травму напередодні півфіналу Ліги чемпіонів

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Непросто далася ПСЖ виїзна перемога над середняком з Меца у французькій Лізі 1. Команда Маурісіо Почетіно виграла з рахунком 3:1, але все питання зняла лише в кінцівці. На початку другого тайму рахунок був 1:1. Героєм же зустрічі став Кіліан Мбаппе: форвард оформив дубль, відзначившись на 4-й і 59-й хвилинах. На 89-й італієць Мауро Ікарді заробив і реалізував пенальті.
Днями стало відомо, що Мбаппе визначився з майбутнім клубом.
Однак занепокоєння у вболівальників і тренерів ПСЖ спричинило пошкодження Мбаппе. На 83-й хвилині француз схопився за стегно і впав на газон. Трохи пізніше він був замінений.
Втім, аргентинський наставник столичних після гри сказав, що Кіліан отримав сильний удар від суперника в стегно, але незабаром повинен відновитися. У найближчу середу ПСЖ прийме в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті.
Дивиться огляд зустрічі Мец – ПСЖ:
Нагадаємо, зірковий нападник ПСЖ вважається найдорожчим футболістом планети. Сайт Transfermarkt оцінює його в 160 мільйонів євро.
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