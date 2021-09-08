Найшвидший пенальті в історії футболу: дивіться як це сталося

У матчі відбору на ЧС-2022 проти збірної Мадагаскару, танзанійський форвард Симон Мсува заробив одинадцятиметровий на 4-й секунді матчу. Арбітр побачив порушення правил, коли воротар Мадагаскару сфолив проти Мсуви, який відгукнувся на навіс з центрального кола.
Читайте також: Мундіаль під загрозою зриву. Швеція бойкотує Катар через загибель 6500 мігрантів
Match Highlights: 3-2- CAF (@CAF_Online) September 7, 2021
It & # 39; s a 5-goal thriller!
via @FIFAWorldCup | #WorldCup pic.twitter.com/uhdNZ4TLbv
Тепер пенальті збірної Танзанії претендує на найшвидший одинадцятиметровий за всю історію. Але це потрібно ще підтвердити офіційно.
Зараз рекорд по швидкості заробленого одинадцятиметрового належить збірній Чорногорії. У 2014 році балканці заробили пенальті на 10-й секунді товариського матчу проти Гани.
Швидкий пенальті став фартовим для танзанійців, які обіграли Мадагаскар з рахунком 3:2 і очолили групу J відбору на ЧС-2022.