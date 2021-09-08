Найшвидший пенальті в історії футболу: дивіться як це сталося

Збірна Танзанії поки жодного разу не пробивалася на чемпіонат світу з футболу, проте претендує на світовий рекорд по швидкості призначення пенальті

Збірна Танзанії зуміла заробити пенальті на 4-й секунді / Фото: Twitter

У матчі відбору на ЧС-2022 проти збірної Мадагаскару, танзанійський форвард Симон Мсува заробив одинадцятиметровий на 4-й секунді матчу. Арбітр побачив порушення правил, коли воротар Мадагаскару сфолив проти Мсуви, який відгукнувся на навіс з центрального кола.

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Тепер пенальті збірної Танзанії претендує на найшвидший одинадцятиметровий за всю історію. Але це потрібно ще підтвердити офіційно.

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Зараз рекорд по швидкості заробленого одинадцятиметрового належить збірній Чорногорії. У 2014 році балканці заробили пенальті на 10-й секунді товариського матчу проти Гани.

Швидкий пенальті став фартовим для танзанійців, які обіграли Мадагаскар з рахунком 3:2 і очолили групу J відбору на ЧС-2022.