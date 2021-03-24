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"З українцями зіграли злий жарт": прогноз з Москви на матч ЧС-2022 з Францією

24 березня, 20:07

Олена Павлова Олена Павлова

Максим Калиниченко вважає, що команда Шевченка зробила висновки після осіннього спарингу, але їй буде важко

Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко зробив прогноз на перший поєдинок відбору на ЧС-2022 між Францією та командою Андрія Шевченка. Матч проти чемпіонів світу пройде на "Стад де Франс" в Парижі без глядачів. Онлайн-трансляція Франція – Українайде на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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"Дуже важкий виїзд для команди Шевченка. Жереб зіграв злий жарт з українцями. Вони недавно грали з французами у товариському матчі, де без шансів були розгромлені – 1:7. І ось Україна знову летить до Франції. Звісно, тренерський штаб команди зробить висновки. Та й проблем зі складом не буде, як півроку тому. Але все одно проти збірної Франції одних висновків і основного складу не вистачить", – заявив Калиниченко Всепроспорт.ру

Тренування збірної України

Тренування збірної України / Фото: Reuters

Разом з тим колишній півзахисник зазначив, що українці вже довели в минулому році, що здатні давати бій топ-збірним: "Великий програш Франції тоді був винятком. В основному команда Шевченка виступала більш впевнено, відповідаючи завжди одним або двома голами".

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Андрій Шевченко та Олександр Зінченко

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / Фото: УАФ

"Україна буде битися. Але фаворитами я все одно бачу французів. Молоді зірки додали цій команді мощі. Тим більше, в першій грі кваліфікації Франція навряд чи буде розслаблена. Вона серйозно поставиться до цього матчу. Звичайно, сам я буду вболівати за Україну. Але в нинішніх футбольних реаліях їй буде дуже важко", – вважає Калиниченко

Дивимося стрім матчу Франція – Україна! Обговорюємо матч разом.

Раніше Калиниченко, який зараз працює в Москві, заявив, що українці завжди грали у футбол краще за росіян.

Дивіться, як Франція і Україна грали в минулому році

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Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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