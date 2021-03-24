"З українцями зіграли злий жарт": прогноз з Москви на матч ЧС-2022 з Францією

Максим Калиниченко вважає, що команда Шевченка зробила висновки після осіннього спарингу, але їй буде важко

Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко зробив прогноз на перший поєдинок відбору на ЧС-2022 між Францією та командою Андрія Шевченка. Матч проти чемпіонів світу пройде на "Стад де Франс" в Парижі без глядачів. Онлайн-трансляція Франція – Українайде на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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"Дуже важкий виїзд для команди Шевченка. Жереб зіграв злий жарт з українцями. Вони недавно грали з французами у товариському матчі, де без шансів були розгромлені – 1:7. І ось Україна знову летить до Франції. Звісно, тренерський штаб команди зробить висновки. Та й проблем зі складом не буде, як півроку тому. Але все одно проти збірної Франції одних висновків і основного складу не вистачить", – заявив Калиниченко Всепроспорт.ру

Тренування збірної України / Фото: Reuters

Разом з тим колишній півзахисник зазначив, що українці вже довели в минулому році, що здатні давати бій топ-збірним: "Великий програш Франції тоді був винятком. В основному команда Шевченка виступала більш впевнено, відповідаючи завжди одним або двома голами".

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Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / Фото: УАФ

"Україна буде битися. Але фаворитами я все одно бачу французів. Молоді зірки додали цій команді мощі. Тим більше, в першій грі кваліфікації Франція навряд чи буде розслаблена. Вона серйозно поставиться до цього матчу. Звичайно, сам я буду вболівати за Україну. Але в нинішніх футбольних реаліях їй буде дуже важко", – вважає Калиниченко

Дивимося стрім матчу Франція – Україна! Обговорюємо матч разом.

Раніше Калиниченко, який зараз працює в Москві, заявив, що українці завжди грали у футбол краще за росіян.

Дивіться, як Франція і Україна грали в минулому році

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