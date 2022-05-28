З тризубом на руці. Один із найкращих легіонерів УПЛ набив патріотичне татуювання

Колишній нападник Шахтаря та Динамо Еммануель Окодува активно підтримує Україну у війні з російськими окупантами

Еммануель Окодува справжній друг України / Фото: Колаж: Сьогодні

Нігерійський форвард Еммануель Окодува найкращі роки у кар'єрі провів у чемпіонаті України. Нігерієць полюбив нашу державу і називає Україну своєю другою батьківщиною.

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На знак солідарності з українським народом Окодува зробив татуювання на зап'ястя у вигляді тризубця – символу України.

Футболіст опублікував фото з новим татуюванням у своєму Instagram.

"Слава Україні", – підписав фотографію Еммануель.

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Зазначимо, що перший тиждень війни Окодува провів у Києві, але згодом виїхав до Німеччини. Футболіст активно брав участь у демонстраціях проти війни в Україні.

Додамо, нігерієць став першим легіонером, який виступав і за Динамо, і за Шахтар. Також нападник встиг пограти за Металург Донецьк, Арсенал Київ та Ворсклу.

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У сезоні 2005/06 Еммануель Окодува розділив звання найкращого бомбардира чемпіонату України з "гірником" Брандао. Обидва футболісти тоді забили по 15 голів. Нігерієць виступав за столичний Арсенал.