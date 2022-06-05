З синьо-жовтим прапором. Зірковий легіонер Динамо у Литві підтримав Україну

У суботу, 4 червня, у Європі відбулися матчі Ліги націй. У першому турі групи С1 збірна Люксембургу на виїзді перемогла Литву з рахунком 2:0.
Легіонер київського Динамо Жерсон Родрігес з'явився на полі у другому таймі, замінивши екс-гравця Ворскли Венсана Тілля, і допоміг своїй команді здобути перемогу.
Після матчу Родрігес сфотографувався із фанатами, які підійшли до нього з українським прапором. Фотографію з синьо-жовтим прапором та автографами Родрігес опублікував на своїй сторінці Instagram.
Після першого туру Люксембург йде на другому місці у групі. Три очки у своєму активі у Туреччини. Замикають таблицю групи С1 Литва та Фарерські острови.
Нагадаємо, що навесні Жерсон Родрігес перейшов на правах оренди до турецького Еюпспору. Контракт люксембуржця, як і раніше, належить Динамо.
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