З днем народження, Шахтар! Президент зворушливо звернувся до вболівальників

Сьогодні виповнюється 86 років від дня заснування легендарного українського футбольного клубу

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов звернувся до вболівальників у день народження клубу



Дорогі вболівальники!

Сьогодні футбольному клубу Шахтар виповнюється 86 років. В інший час та за інших обставин це було б велике і гарне свято для всіх нас. Проте наразі триває війна, страждають люди, і всі наші думки лише про те, як допомогти Україні й українцям.

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Тим не менш це важлива дата для нашого клубу. Цього дня я хочу іще раз подякувати всім футболістам, тренерам, співробітникам, які писали історію Шахтаря протягом багатьох десятиліть та які продовжують писати її сьогодні. Різні покоління принесли клубу 41 трофей, кожен з яких має особливе значення, кожним з яких ми пишаємося.

Велика подяка нашим уболівальникам – без вас не було б цих успіхів та перемог. Ви завжди з Шахтарем, підтримуєте клуб, допомагаєте долати всі складнощі й рухатися вперед. І сьогодні ми разом з вами мріємо лише про одне – повернутися до мирного і спокійного життя, знову зустрітися на стадіоні, насолоджуватися футболом та радіти перемогам улюбленої команди. Переконаний, що такий день неодмінно настане.

Сьогодні Шахтар допомагає людям. Ми відкрили центр для переселенців на "Арені Львів", що дав притулок сотням людей із різних міст країни, які постраждали від військових дій. Команда проводить благодійні матчі по всій Європі і таким чином не лише збирає кошти для підтримки українців, а й розповідає усьому світові правду про страшну війну в Україні. У цей складний час ми робимо і робитимемо все можливе, щоб рятувати життя, допомагати тим, хто цього потребує, і наближати перемогу України.

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Я щиро бажаю, щоб Україна перемогла якнайшвидше, щоб Шахтар повернувся до мирного українського Донецька і щоб наступний день народження клубу ми відзначили всі разом на нашій "Донбас Арені"!

Миру, добра, радості та благополуччя вам і вашим родинам, дорогі вболівальники!

З днем народження, рідний "Шахтар"!