Рука між ніг дівчини і масові відставки: скандал з гравцем, який змусив кричати всю Ісландію

Неналежна поведінка знаменитого ісландського нападника, 31-річного Колбейна Сігторссон, призвела до відставки всієї верхівки місцевої футбольної федерації

Футболіст і дівчина, яку він образив / Фото: Getty Images

Керівництво Футбольної асоціації Ісландії (KSI) в повному складі подало у відставку. Про це повідомляє BBC.

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Причиною стало справа про сексуальне насильство, в якому звинувачується форвард збірної Ісландії Колбейн Сігторссон, який у 64 матчах за свою країну забив 26 голів.

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Як заявила недавно 25-річна Торхільдур Гіда Арнарсдоуттір, футболіст збірної Ісландії домагався її в 2017 році. Дівчина стверджує, що гравець чіпав її між ніг і хапав за шию в нічному клубі в Рейк'явіку. Тієї ж ночі Торхільдур й інша жінка звернулися до поліції.

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Після публічного розголосу глава KSI Гудні Бергссон заявив, що асоціація не отримувала скарг на сексуальні домагання з боку гравців. Однак після критики співгромадян, включаючи прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоуттір, вся футбольна верхівка країни покинула свої пости.

При цьому сам 31-річний форвард Гетеборга Колбейн Сігторссон, який виступав за Аякс, Нант, Галатасарай, заявив:

"Я не визнаю, що домагався Торхільдур і її подруги або ж вдавався до насильства щодо них. Однак моя поведінка не було зразковою, за що я перед ними вибачився. Я шкодую про те, що трапилося, і донині працюю над поліпшенням своєї поведінки".

За словами постраждалої, Футбольна асоціація Ісландії пропонувала їй гроші за мовчання, на що дівчина відповіла відмовою.

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Нагадаємо, обвинувачений в сексуальному насильстві Колбейн Сігторссон забив найважливіший гол в історії збірної Ісландії, який допоміг їй обіграти Англію 2:1 в 1/8 фіналу Євро-2016.

Тоді ісландські коментатори божеволіли, разом з ними кричала від щастя вся Ісландія.