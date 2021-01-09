Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками

Жінка колишнього футболіста "Динамо" і "Дніпра" розповіла, чому її навчив попередній рік

Сьогодні день народження відзначає одна з найяскравіших красунь українського футболу – дружина колишнього гравця "Динамо" і "Дніпра", а нині головного тренера молодіжної збірної країни Руслана Ротаня Христина. Як магніт для притягування привітань дівчина опублікувала в Instagram спокусливе, нехай і чорно-біле, фото, на якому похвалилася шикарними ніжками і поглядом спокусниці.

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Цікаво, що Руслан Ротань, вітаючи свою дружину з днем народження в Instagram, обійшовся без зайвих слів. Опублікував спільне фото з Христиною, на якому домалював їй корону, а ще додав трохи спецефектів у вигляді падаючих зі стелі доларів, таким чином, мабуть, побажавши іменинниці благополуччя.

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Відзначимо, що, підбиваючи підсумки попереднього року свого життя, Христина Ротань сказала: "Можливо, це був не той рік, коли ми отримали все, про що мріяли. Але цей рік навчив нас цінувати все те, що у нас є".

Дивіться яскраві фото Христини Ротань

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Нагадаємо, нещодавно спалахнув скандал. "Розкрили мою комірку в ПриватБанку. Третина грошей випарувалася", – заявив Ротань, вказавши, що вилучення коштів здійснювала слідча група Державної фіскальної служби з Києва.

У свою чергу, в Приватбанку запевняють, що Ротаня вони не грабували.

Дивіться, як забивав Руслан Ротань

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