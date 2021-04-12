Російський воротар показав фанатам непристойний жест: його порівняли з мастурбуючим Дзюбою

Воротар московського Локомотива Гільєрме загрожують серйозні проблеми через його поведінки під час дербі проти Спартака. Натуралізований бразилець не стримав емоцій і відповів на провокацію фанатів "червоно-білих".

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Спочатку Гільєрме показав рукою жест, мовляв "можете і далі говорити, мене це не зачіпає". Але очевидно, що все-таки зачепило, адже в наступний момент він зобразив дію, який фанати в своєму паблік охрестили "жестом Дзюби", натякаючи на непристойне відео футболіста Зеніту.

КДК РФС обіцяли розібратися з інцидентом – була це провокація вболівальників або самого футболіста – і покарати винну сторону, повідомляє Чемпіонат.

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Раніше ми писали, що ексгравець російського клубу жорстоко побив і спотворив дівчину: це потрапило на камеру. На обличчі Крістен Еванджелін не залишилося живого місця, а на голові не вистачало волосся.

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