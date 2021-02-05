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Російський воротар нокаутував суперника: у постраждалого струс і травма спинного мозку

5 лютого, 08:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гравця "Порту" з поля відвезла швидка, а Кріцюку навіть не виписали "гірчичник"

Російський воротар португальського клубу "Белененсеш" Станіслав Кріцюк завдав важкої травми футболістові "Порту" (0:0) Нану в матчі чемпіонату Португалії. На 85-й хвилині зустрічі Кріцюк в спробі вибити м'яч кулаками зіткнувся з португальцем у власному штрафному майданчику.

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В результаті потужного удару Нану знепритомнів. На поле у ту ж мить виїхав автомобіль швидкої допомоги і забрав гравця в лікарню.

Як пізніше повідомила прес-служба "Порту" на офіційному сайті, у Нану виявлено струс головного мозку і травма спинного мозку. Зараз він прийшов в себе і орієнтується в часі і просторі, проте захисника залишили під наглядом лікарів.

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Відзначимо, що на той момент у "Порту" не залишалося замін, тому "драконам" довелося догравати поєдинок у меншості. До слова, Кріцюк не був покараний навіть попередженням.

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травма футболіст воротар Порту чемпіонат Португалії Белененсеш

Джерело: Сегодня|Спорт

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