Росіянин звільнив ексзірку "Динамо" з посади тренера "Пафоса"

Дмитро Михайленко пропрацював у чемпіонаті Кіпру всього три місяці

Колишню зірку київського "Динамо" і дніпровського "Дніпра" Дмитра Михайленка звільнили з посади головного тренера кіпрського "Пафоса", яким володіє російський бізнесмен Сергій Ломакін.

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Про негайне розірвання контракту з українцем оголосив офіційний сайт "Пафоса".

Причиною відставки 47-річного Михайленка, який очолив "Пафос" у жовтні, стали незадовільні результати команди.

Сьогодні "Пафос" вдома програв "Ларнаці" 1:4, а в останніх чотирьох матчах набрав всього одне очко. Як наслідок, команда опинилася на восьмій сходинці в таблиці чемпіонату Кіпру.

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Нагадаємо, до "Пафоса" Дмитро Михайленко очолював "Дніпро-1", звідки також пішов після тривалої серії невдач, поступившись посадою хорвату Ігору Йовічевичу.

Додамо, що ворота "Пафоса" захищає ексдинамівець Артур Рудько, з яким нещодавно продовжили контракт у клубі після визнання колишнього киянина найкращим голкіпером чемпіонату Кіпру.

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