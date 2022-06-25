Росіяни – ганд*ни. Капітан збірної України поставив діагноз окупантам

Андрій Ярмоленко гнівно прокоментував обстріл Миколаєва російськими фашистами

Андрій Ярмоленко висловився про злочинців із Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з найгарячіших точок в Україні – місто корабелів Миколаїв. Рашисти щодня обстрілюють цивільні об'єкти та житлові будинки.

23 червня нелюди з триколором завдали удару по автозаправній станції в Миколаєві. Після потужного вибуху люди падали на землю, ховаючись від смертоносних уламків.

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Лідер збірної України Андрій Ярмоленко у себе в Instagram опублікував відео злочинів рашистів і назвав їх словом, на яке вони заслужили.

"Росіяни – ганд*ни", – написав Ярмоленко.

Відео обстрілу автозаправки.

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Very "military object".

Російські bastards hit the rocket on gas station в Mykolaiv pic.twitter.com/o94sD0KW1o - Serhii Sternenko (@sternenko) June 24, 2022

Раніше капітан національної команди України придбав одяг із зображенням російського корабля. Ярмоленко вирішив носити патріотичні шкарпетки, які вказують нанеприємний шлях для всіх росіян.