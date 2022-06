Росіяни – ганд*ни. Капітан збірної України поставив діагноз окупантам

Одна з найгарячіших точок в Україні – місто корабелів Миколаїв. Рашисти щодня обстрілюють цивільні об'єкти та житлові будинки.

23 червня нелюди з триколором завдали удару по автозаправній станції в Миколаєві. Після потужного вибуху люди падали на землю, ховаючись від смертоносних уламків.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко у себе в Instagram опублікував відео злочинів рашистів і назвав їх словом, на яке вони заслужили.

Відео обстрілу автозаправки.

Very "military object".

Російські bastards hit the rocket on gas station в Mykolaiv pic.twitter.com/o94sD0KW1o