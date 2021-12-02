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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Росія вбила мого батька! Український футболіст не побоявся сказати правду

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 20:50
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Гравець Діназа згадав, як розпочиналася війна на Донбасі, в якій загинув його батько
Два Майбороди: син та батько
Два Майбороди: син та батько

24-річний нападник Сергій Майборода зараз грає за Вишгородський Діназ у Другій лізі чемпіонату України. Хоча за плечима має і виступи у Прем'єр-лізі за луганську Зорю.

Сам Сергій народився на Донеччині. Там і зустрів війну.

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"Дуже добре пам'ятаю той день. Ми бачили захід ворожих військ до Слов'янська якраз з боку нашої Білбасівки. Пам'ятаю, як світла та зв'язку не було. Навіть їжу не завозили. А ще ввели комендантську годину і навколо ходили озброєні люди. Не кажу вже про свист куль над головою. Все шуміло, страшно було", – згадує Майборода.

Його батько Сергій Майборода-старший не залишився осторонь того, що відбувається, і пішов захищати свою батьківщину. 1 липня 2019 року у Волноваському районі в санітарний автомобіль потрапила ракета. Водій Сергій Майборода та медик Ірина Шевченко загинули.

"Мені боляче, що Росія має відношення до смерті мого батька. Я дуже хотів би, щоб усе це швидше закінчилося, щоб більше ніхто не страждав і не гинув. Росіяни просто залізли в нашу країну. Спочатку Крим забрали, прийшли на Донбас. Взагалі не розумію, навіщо вони це зробили, і що тут зараз роблять", – цитує Майбороду football24.ua.

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4
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32
5
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31
6
Десна
16
18:22
24
7
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23
8
Верес
16
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22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
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10
16
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