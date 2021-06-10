Росія кричить, що футбол поза політикою, а у самих на стадіоні прославляють бойовиків "ДНР"

Гасло "Героям слава" стало поперек горла росіянам. І це після того, як у них в країні вболівальники спокійно прославляли бойовиків незаконних формувань

В Росії проти гасла "Героям слава!", а самі прославляють бойовиків

У Росії триває істерія через нову форму збірної України. Напередодні росіяни відправили лист в УЄФА, де стверджували, що футбол повинен завжди залишатися поза політикою і добилися того, що Україні наказали прибрати гасло "Героям слава!". Але чи дотримуються цих принципів в самій Росії?

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Уже сім років між Україною і Росією йде війна. З початку конфлікту російські футбольні вболівальники встали на бік влади. Ще влітку 2014 го прапори так званої "ДНР" російські фанати вивішували на матчах збірної на чемпіонаті світу Бразилії.

Потім в жовтні того ж року у відборі на Євро-2016 уболівальники з Росії принесли прапор так званої "ДНР" на стадіон в Швеції. Спочатку полотнище вивісили на підходах до арени, а потім намагалися розтягнути і всередині стадіону, але знайшлися адекватні люди, які не дозволили цього зробити. До речі, винуватцю в результаті розбили ніс прямо на трибуні.

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А через кілька днів фанати провели масштабну акцію з "прославлянням" лідерів бойовиків, вивісивши їх величезні портрети під час зустрічі Росія – Молдова на стадіоні в Москві. Там їм вже ніхто не заважав. Під розтяжками з зображенням бойовиків красувався напис "гордість нації". Потрібно бути дуже наївними, щоб думати, що вболівальники пронесли ці полотнища без відома керівництва арени.

А ще прапори так званої "ДНР" вивісили під час відкриття стадіону московського Спартака "Відкриття-Арена".

Крім цього, подібні акції проводили дружні з росіянами фанати іноземних клубів. Не важко здогадатися, що подібні акції проходили не без схвалення з Москви. Прапори псевдо республік з'являлися на стадіонах в Сербії та Іспанії. А в Більбао, до речі, ще й марш проводили в підтримку "Новоросії".