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Роналду затягнув дітей на дах хмарочоса: як проходить вихідний зірки футболу

25 лютого, 20:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Кріштіану показав "цінні моменти" зі свого життя

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду знайшов вільний час в щільному графіку тренувань і провів час зі своєю сім'єю. Разом з нареченою Джорджино. Родрігес і дітьми футболіст відпочив на даху хмарочоса, звідки відкривався шикарний вид на місто.

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"Цінні моменти", – підписав фото Кріштіану в Instagram, а його кохана на своїй сторінці додала: "Прекрасний полудень після важкого дня".

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Нагадаємо, що напередодні кіт Роналду полетів на відпочинок до Іспанії на приватному літаку. Сфінкс Пепе в грудні потрапив під машину і пройшов курс реабілітації.

А перед цим Роналду поповнив колекцію "левом" за 8 мільйонів євро. Португальський футболіст придбав спортивну машину Bugatti Centodieci.

Роналду, Джорджина Родрігес і діти Відео: Instagram

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Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес

Джерело: Сегодня|Спорт

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