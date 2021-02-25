Роналду затягнув дітей на дах хмарочоса: як проходить вихідний зірки футболу

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду знайшов вільний час в щільному графіку тренувань і провів час зі своєю сім'єю. Разом з нареченою Джорджино. Родрігес і дітьми футболіст відпочив на даху хмарочоса, звідки відкривався шикарний вид на місто.
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"Цінні моменти", – підписав фото Кріштіану в Instagram, а його кохана на своїй сторінці додала: "Прекрасний полудень після важкого дня".
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Нагадаємо, що напередодні кіт Роналду полетів на відпочинок до Іспанії на приватному літаку. Сфінкс Пепе в грудні потрапив під машину і пройшов курс реабілітації.
А перед цим Роналду поповнив колекцію "левом" за 8 мільйонів євро. Португальський футболіст придбав спортивну машину Bugatti Centodieci.
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