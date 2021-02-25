Роналду затягнув дітей на дах хмарочоса: як проходить вихідний зірки футболу

Кріштіану показав "цінні моменти" зі свого життя

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду знайшов вільний час в щільному графіку тренувань і провів час зі своєю сім'єю. Разом з нареченою Джорджино. Родрігес і дітьми футболіст відпочив на даху хмарочоса, звідки відкривався шикарний вид на місто.

Реклама

Читайте також: "Рахувала гроші, щоб їх вистачило до кінця місяця": одкровення нареченої Роналду

"Цінні моменти", – підписав фото Кріштіану в Instagram, а його кохана на своїй сторінці додала: "Прекрасний полудень після важкого дня".

В тренді Помер знаменитий футболіст "Роми"

Реклама

Нагадаємо, що напередодні кіт Роналду полетів на відпочинок до Іспанії на приватному літаку. Сфінкс Пепе в грудні потрапив під машину і пройшов курс реабілітації.

А перед цим Роналду поповнив колекцію "левом" за 8 мільйонів євро. Португальський футболіст придбав спортивну машину Bugatti Centodieci.

Роналду, Джорджина Родрігес і діти Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама