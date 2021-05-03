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Роналду здивував своїми планами і Ювентус, і Реал

3 травня, 23:13

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Зоряний португальський нападаючий хоче завершити кар'єру в рідному Спортінгу, але до цього проведе ще один сезон в Італії

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Сьогодні з'явилася нова інформація про продовження кар'єри Кріштіану Роналду. Кажуть, що 36-річний португалець вже все розпланував. Ще рік він збирається грати за італійський Ювентус, з яким у нього контракт до літа 2022 року. А потім на правах вільного агента зірка повернеться в рідний Спортинг.

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Такими новинами поділилося португальське видання SapoDesporto.

Ще минулого тижня писали, що Роналду зібрався піти з Ювентуса через Ліги чемпіонів. Мовляв, якщо команді доведеться виступати в Лізі Європи, він відмовиться. Однак туринці поправили своє турнірне становище, покращився і настрій Кріштіану. Втім, нова угода з чемпіоном Італії форвард все одно обговорювати не буде – так само, як і можливий перехід в Реал, про що не так давно говорили в Європі.

У 37 років Роналду на пенсію не збирається і має намір підписати контракт зі Спортингом на два сезони. Нагадаємо, що саме вихованцем клубу з Лісабона він є. З Португалії в 2003 році він перебрався в англійський Манчестер Юнайтед.

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Днями Бензема побив гольовий рекорд Роналду в Лізі чемпіонів.

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Дивіться, як вчора КріРо приніс Ювентусу перемогу над Удінезе:

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