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Роналду зворушливо привітав наречену з днем народження: "Кохання всього мого життя"

27 січня, 19:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Джорджині виповнилося 27 років

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду зворушливо привітав свою наречену Джорджину Родрігес з днем народження. Португалець розмістив на своїй сторінці в Instagram спільне фото і підписав: "Вітаю кохання всього мого життя", супроводивши повідомлення смайликом у вигляді сердечка.

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Кріштіану і Джорджина познайомилися п'ять років тому, коли скромна дівчина працювала продавчинею в магазині Gucci в Мадриді, а футболіст грав за "Реал". Відтоді вони не розлучаються, а 2017 року дівчина народила доньку Алану-Мартіну. У Роналду є ще троє дітей від сурогатних матерів.

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Кріштіану Роналду WAGs Джорджина Родрігес

Джерело: Сегодня|Спорт

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