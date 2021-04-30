Роналду зібрався піти з Ювентуса через Лігу чемпіонів

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду має намір змінити команду в літнє трансферне вікно, футболіст вже попросив свого агента знайти йому новий клуб

Роналду / Фото: Instagram

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду хоче покинути клуб. 36-річний португалець попросив свого агента, Жорже Мендеша, знайти йому нову команду. Раніше ми писали, що воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон може перейти в Динам .

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За інформацією Football Italia, футболіст має намір змінити клуб в літнє трансферне вікно. Бажання залишити Ювентус виникло у Роналду після вильоту команди в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Порту (1:2, 3:2).

Роналду виступає за Ювентус з літа 2018 року. У сезоні-2020/21 він провів 39 матчів у складі туринців, на рахунку форварда 32 голи і 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця в 50 мільйонів євро.

Ми також повідомляли, що жертва зґвалтування вимагає від Роналду його зарплату за два роки.