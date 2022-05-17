Роналду показав свій сталевий прес. У сина не гірший (фото)

Знаменитий футболіст дуже відповідально ставиться до свого здоров'я та привчає до здорового способу життя та свого сина

Роналду-молодший також грає у футбол / Фото: Колаж: Сьогодні

Кріштіану Роналду – 37 років, але він у приголомшливій формі. Недаремно новий тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг хоче, щоб португалець продовжив кар'єру у клубі. До речі, у рейтингу спортивних багатіїв Роналду посідає третє місце.

Кріштіану скрупульозно стежить за харчуванням, ретельно тренується і правильно відновлюється. До чого долучає сина.

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Роналду-молодший також займається футболом. І за своєю статурою 12-річний Кріштіану вже дуже схожий на батька.

Судіть самі – старший та молодший Роналду на фото у Instagram.

"Час відновлення з моїм хлопчиком", – підписав знімок Роналду.

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Нагадаємо, що нещодавно Джорджина Родрігес у соцмережах показала красиві фото новонародженої дівчинки, а також повідомила ім'я маленької принцеси.