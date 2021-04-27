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Роналду подарував нареченій віллу за мільйони, але жити там вони не збираються

27 квітня, 11:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Португальський футболіст Кріштіану Роналду подарував своїй нареченій віллу за два з половиною мільйони доларів. Новий будинок парочки знаходиться в Мадриді, але жити там вони не збираються

Роналду і Джорджина

Роналду і Джорджина / Фото: Instagram

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду зробив дорогий подарунок своїй нареченій Джорджині Родрігес. За даними португальської газети Correio da Manhã, Роналду купив розкішну віллу на своє ім'я, а потім переписав на свою кохану.

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Особняк обійшовся Роналду в 2,5 мільйона євро і знаходиться не в Турині, де зараз проживає парочка, а в Мадриді, недалеко від вілли, де вони жили за часів виступу португальця за Реал, повідомляє tuttosport.

У Мережі відразу ж почали фантазувати про повернення Кріштіану в "Королівський клуб", незважаючи на те, що президент Реала Флорентіно Перес відкинув ідею повернення найкращого бомбардира клубу.

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Джерело повідомляє, що Роналду і Джорджина не будуть жити на цій віллі, це буде тільки економічне вкладення. Раніше португалець довірив дівчині управління клінікою по пересадці волосся, яку він відкрив у Мадриді кілька років тому.

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До речі, раніше ми писали, що Мессі за 7 млн доларів викупив цілий поверх в будинку. Форвард Барселони Ліонель Мессі викупив цілий поверх в будинку на березі океану, в розпорядженні футболіста винний холодильник на тисячу пляшок.

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Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес

Джерело: Сегодня|Спорт

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