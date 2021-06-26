Роналду кусає лікті – гравець з Кувейту встановив новий рекорд у футболі

Рекорд за кількістю матчів за збірні упав перед Бадер аль-Мутава. Напередодні він провів 185-й матч за національну команду і побив досягнення Ахмеда Хассана

Бадер Аль-Мутва - новий рекордсмен світового футболу. Фото: the-afc.com

Гравець збірної Кувейту Бадер аль-Мутава став рекордсменом світу по матчах за національні команди. Напередодні аль-Мутава провів 185-й матч за свою національну команду. Історичним став поєдинок проти Бахрейну в відборі Арабського кубка.

Попередній рекорд в 184 матчу належав ексгравцеві збірної Єгипту Ахмеду Хассану, він вже завершив кар'єру.

А з діючих футболістів загрозу рекорду аль-Мутава несуть Серхіо Рамос (180) і Кріштіану Роналду (178). Правда, іспанець, швидше за все, завершить кар'єру в збірній, адже його не покликали на Євро-220, та й вік уже підтискає. А португалець має намір ще зіграти на ЧС-2022.

Нагадаємо, що напередодні Роналду зрівнявся з Алі Даеї по голам за національні команди. Тепер на рахунку португальця 109 голів в збірній Португалії. Більше за свою національну команду не забивав ніхто.