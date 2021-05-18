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Роналду купив найкрасивішу машину в історії, але Джорджину покатати не зможе

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 травня, 21:06
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Португальський футболіст обзавівся новим спорткаром. У колекції Роналду з'явився Ferrari Monza SP1 – ексклюзивна модель, яку не продають аби кому
Ferrari Monza SP1 - новий спорткар Кріштіану Роналду
Ferrari Monza SP1 - новий спорткар Кріштіану Роналду / Фото: Wikipedia

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду напередодні вивіз свій автопарк з Турина і відразу ж поповнив колекцію новим спорткаром. Португальський футболіст придбав ексклюзивну модель Ferrari Monza SP1.

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Corriere della Sera повідомляє, що потужність двигуна спорткара становить 810 кінських сил, а максимальна швидкість досягає 300 км/ч. При цьому автомобіль можна придбати тільки за спеціальним запрошенням, а цінник на нього стартує від 1,6 мільйона євро.

Модель Ferrari Monza SP1 була випущена в 2019 році лімітованою серією менше 500 примірників і в тому ж році була визнана найкрасивішим автомобілем в історії за версією CarWow. Дизайн спорткара виконаний в стилі кабріолетів Ferarri 50-60-х років. Цікаво, що ця модель одномісна. Куди ж сяде Джорджина?

До речі, що стосується евакуації автопарку Роналду з Турина, то ніяка це не втеча. Як пише все те ж видання Corriere della Sera, щоліта португалець відправляє автомобілі на періодичне обслуговування. До того ж деякі екземпляри він бере з собою у відпустку, щоб насолодитися швидкістю. Хоча відпочинок у Кріштіану буде ще не скоро, адже попереду у нього Євро-2020.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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