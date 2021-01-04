Роналду і Мессі вказали на їх місце, оновивши Instagram Пеле

Останнім часом головні нинішні зірки футболу – Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі – взялися перевершувати гольові досягнення своїх попередників. Так, напередодні Роналду перевершив рекорд Пеле за голами в офіційних матчах. Успіхи португальця та аргентинця схвилювали шанувальників бразильської легенди.
Чи то сам Пеле, то чи його друзі вирішили зняти всі питання кардинальним чином. На сторінці 80-річного ексфорварда "Сантоса" і збірної Бразилії в Instagram додався напис в його представленні: "Найкращий бомбардир усіх часів". Відразу ж вказали загальне число м'ячів, забитих триразовим чемпіоном світу – 1283.
Нагадаємо, нещодавно в Бразилії знайшли докази, що Мессі не побив рекорд Пеле. Сам же "Король футболу" в своєму останньому відео в соцмережах привітав усіх з Різдвом, не ставши включатися в непотрібні суперечки.
Кількість підписників Пеле в Instagram продовжує зростати. За останні півмісяця вона збільшилася з п'яти мільйонів до 5,4 млн.
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