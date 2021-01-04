Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Роналду і Мессі вказали на їх місце, оновивши Instagram Пеле

4 січня, 21:40

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Бразильця назвали найкращим бомбардиром усіх часів і народів

Останнім часом головні нинішні зірки футболу – Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі – взялися перевершувати гольові досягнення своїх попередників. Так, напередодні Роналду перевершив рекорд Пеле за голами в офіційних матчах. Успіхи португальця та аргентинця схвилювали шанувальників бразильської легенди.

Реклама

Чи то сам Пеле, то чи його друзі вирішили зняти всі питання кардинальним чином. На сторінці 80-річного ексфорварда "Сантоса" і збірної Бразилії в Instagram додався напис в його представленні: "Найкращий бомбардир усіх часів". Відразу ж вказали загальне число м'ячів, забитих триразовим чемпіоном світу – 1283.

Нагадаємо, нещодавно в Бразилії знайшли докази, що Мессі не побив рекорд Пеле. Сам же "Король футболу" в своєму останньому відео в соцмережах привітав усіх з Різдвом, не ставши включатися в непотрібні суперечки.

Реклама

Кількість підписників Пеле в Instagram продовжує зростати. За останні півмісяця вона збільшилася з п'яти мільйонів до 5,4 млн.

Читайте також: Левандовський став найкращим бомбардиром 2020 року з ТОП-чемпіонатів.

Дивіться, як Роналду забив 3 січня у ворота "Удінезе":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

рекорд футбол гол Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Пеле бомбардир
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістів
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістівФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без уваги
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без увагиФутбол
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщо
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти