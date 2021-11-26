25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Рома – Зоря: відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 листопада, 00:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Луганська Зоря програла матч Ліги конференцій Ромі з рахунком 0:4. Представляємо огляд найяскравіших моментів матчу
Абрахам забиває четвертий гол у ворота Зорі
Абрахам забиває четвертий гол у ворота Зорі / Фото: Reuters

Поєдинок проходив у Римі на стадіоні "Олімпіко". Ми вели онлайн матчу Рома – Зоря із докладним описом усіх ключових подій.

У першому таймі луганці на рівних грали з суперником і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Патрісіу.

Реклама

Але першими рахунок відкрили футболісти Роми. На 15-й хвилині Ель Шаараві протягнув м'яч через лівий фланг і прострілив на дальню штангу, звідки точно в дотик пробив Перес – 1:0.

Другий гол підопічні Скрипника пропустили на 33-й хвилині зустрічі. Верету перехопив м'яч, спокійно добіг до штрафної зони, викотив праворуч на Дзаньоло, який без проблем переграв Мацапуру – 2:0.

Реклама

У дебюті другої 45 хвилини Дзаньоло скористався помилкою в обороні української команди, викотив м'яч у центр штрафного на Абрахама і той відправив його в сітку воріт.

Реклама

Четвертий гол став окрасою матчу. Мхітарян з розвороту пробивав з лінії штрафного майданчика, м'яч після рикошету опустився до Абрахама, який у падінні через себе ефектно відправив його у лівий від воротаря кут – 4:0!

ОГЛЯД МАТЧУ

Після п'яти турів Зоря залишається на третьому місці групи С та втрачає всі перспективи продовжити єврокубкові виступи навесні наступного року.

В останньому турі команда Скрипника зіграє проти лідера групи норвезького клубу Буде-Глімт. Українській команді залишається боротися за рейтингові очки для України.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти