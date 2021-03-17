Народився в Москві, а легендою став у Львові: пішов з життя колишній гравець "Шахтаря" і "Карпат"

Незадовго до цього Борис Рассихін втратив дружину і сина

16 березня на 84-му році пішов з життя колишній футболіст львівських "Карпат" і донецького "Шахтаря" Борис Рассихін. Майбутній футболіст народився в Москві. У 1956 році його помітили селекціонери "Шахтаря" і запросили в Донецьк, де він провів 6 років і зіграв більше 70 матчів.

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Але справжньою легендою він став у Львові. Рассихін в 1963 – 1964 роках провів за "Карпати" 55 ігор (5 голів). У 70-х роках працював помічником Ернеста Юста в тренерському штабі, а в 1989 році доклав чимало зусиль для відродження команди, ставши головним тренером "Карпат", повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

За порівняно короткий час Борис Андрійович пережив важкі втрати – смерті спочатку дружини, а недавно і сина.

Раніше ми писали, що пішов з життя вихованець "Шахтаря" Ростислав Багдасаров: у нього були проблеми з серцем. Також він захищав кольори "Сталі" і "Колоса".

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