Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій

Жеребкування Ліги конференцій пройшла в Стамбулі / Фото: Reuters
27 серпня в Стамбулі пройшло жеребкування Ліги конференцій.
Результати жеребкування Ліги конференцій:
Група А
- ЛАСК
- Маккабі Т-А
- Алашкерт
- ХІК
Група В
- Гент
- Партизан
- Флора
- Анортосіс
Група С
- Рома
- Зоря
- ЦСКА Софія
- Буде-Глімт
Група D
- АЗ
- ЧФР Клуж
- Яблонець
- Рандерс
Група E
- Славія Прага
- Феєноорд
- Уніон
- Маккабі Хайфа
Група F
- Копенгаген
- ПАОК
- Слован Братислава
- Лінкольн
Група G
- Тоттенгем
- Ренн
- Вітесс
- Мура
Група H
- Базель
- Карабах
- Кайрат
- Омонія
Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати:
Тур 1: 16 вересня
Тур 2: 30 вересня
Тур 3: 21 жовтня
Тур 4: 4 листопада
Тур 5: 25 листопада
Тур 6: 9 грудня
Фінал Ліги конференцій Європи відбудеться 25 травня 2022 року на стадіоні Ейр Албанія в Тирані, Албанія.