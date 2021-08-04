6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Результати в Лізі чемпіонів: в Будапешті забивають українці, Спартак здається команді Яремчука

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
4 серпня, 23:33
Копіювати лінк
У матчі Ліги чемпіонів Ференцварош – Славія погоду зробили українські футболісти: Харатін забивши у ворота суперника, Качараба засмутив свого воротаря. Московський Спартак проиграє Бенфіці
Ігор Харатін забиває у ворота Славії
Ігор Харатін забиває у ворота Славії / Фото: УАФ

У середу, в Лізі чемпіонів, пройшли перші матчі третього кваліфікаційного раунду.

Московський Спартак в домашньому матчі в "суху" програв команді Романа Яремчука – 0:2. Український нападник не брав участь в матчі, оскільки не був заявлений на гру. Гра-відповідь відбудеться в Лісабоні 10 серпня.

Команда Яремчука сильніше Спартака
Команда Яремчука сильніше Спартака

Екс-команда Сергія Реброва угорський Ференцварош зробила солідну заявку на вихід у наступний раунд. У домашньому матчі проти чеської Славії (2:0) забивали тільки українці: перший гол в свої ворота забив захисник Славії Тарас Качараба, а збільшив перевагу хавбек Ігор Харатін. У Ференцвароша в кінці поєдинку на поле вийшов гравець збірної України Олександр Зубков.

Польська Легія на останніх хвилинах поєдинку із загребським Динамо врятувалася від поразки – 1:1.

В тренді

Результати перших матчів кваліфікації Ліги чемпіонів зіграних в середу 4 серпня:

  • Спартак – Бенфіка – 0: 2
  • Ференцварош – Славія – 2: 0
  • Динамо Загреб – Легія – 1: 1

Завтра будуть зіграні матчі Ліги Європи та Ліги конференцій. Ковалівський Колос буде приймати на своєму полі казахський Шахтар.

Нагадаємо, вчора донецький Шахтар у першому матчі Ліги чемпіонів вирвав перемогу на виїзді у Генка 2:1.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
7
12
40
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
15
48
5
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
16
32
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Італія ІталіяIT
6
9
15
30
10
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
9
23
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти