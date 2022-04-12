Релакс-тур у Монте-Карло. Неймар і Джокович влаштували розкішний баттл у Монако

Гравці ПСЖ відвідали престижний тенісний турнір у столиці Монако, де зійшлися у протистоянні із сербською легендою

Неймар і Джокович влаштували баттл у Монте-Карло / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірки, публіка, незвичайний м'яч – це основні знаряддя, щоб організувати справжнє видовище. Його творці зірки світового спорту.

Неймар і Верратті в Монте-Карло / Фото: Instagram Неймара

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Зустріч першої ракетки світу Новака Джоковича з футболістами ПСЖ Верратті та Неймаром закінчилася вогненним баттлом.

Нестандартний тенісний м'яч став бажаним трофеєм зірок, які влаштували виставу біля одного з кортів Монте-Карло. Відомі спортсмени почали жонглювати м'яч ногами, де кожен показав на що здатен. Але перемога у такому виді змагань таки дісталася футболістам. Джокович помилився, чим ще більше порадував публіку.

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Приємна зустріч по праву завершилася дружніми обіймами легенд світового спорту.

Гравці ПСЖ можуть дозволити день відпочинку серед тижня, оскільки французький клуб уже вилетів із Ліги чемпіонів. А ось кривдник парижан Бензема разом із партнерами по Реалу сьогодні зустрінуться з Челсі , щоб визначити півфіналіста найпрестижнішого європейського турніру

На півфінал Ліги чемпіонів претендує ще один іспанський клуб Вільярреал, який сенсаційно переграв Баварію у першому матчі. Гра у відповідь в Мюнхені сьогодні о 22:00 .