Рекордсмен збірної України в Еміратах пересів на коня

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук показав, як проводить вільний час в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ексгравець, а нині тренер, катається на коні.

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Анатолій Тимощук відіграв у збірній України з 2000 по 2016 рік. Він рекордсмен за кількістю матчів у футболці "жовто-синіх" – 144. В Україні пограв за "Волинь" і "Шахтар", також виступав за "Зеніт", "Баварію" і "Кайрат". Зараз живе в Санкт-Петербурзі, де працює в тренерському штабі "Зеніту".

В ОАЕ Тимощук був разом з "Зенітом" на зборах.

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Раніше колишня дружина Тимощука розповіла про судовий процес: "Він намагається використовувати дітей проти мене". Надія Навроцька зауважила, що її колишній чоловік придумує феєричні шоу, щоб затягнути судову справу.

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