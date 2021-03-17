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Реформа українського чемпіонату: 20 команд в двох групах і плей-офф

17 березня, 18:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

З нового сезону відбудуться зміни в Першій і Другій лігах

Сьогодні відбулося засідання Центральної ради Професійної футбольної ліги. За його підсумками стало відомо, як реформують два нижчих дивізіони українського футболу.

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У наступному сезоні у Першій лізі зіграють 20 клубів. Вони будуть розділені на дві групи за географічним принципом. Після двох кіл десять кращих команд розіграють між собою путівки в УПЛ. Друга десятка буде боротися за збереження прописки. Чотири гірші понизяться в класі.

У Другій лізі також буде дві групи, не більше 16 команд в кожній.

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Крім того, молодіжну першість U-21 під егідою УПЛ буде скасовано. Три кращі команди Прем'єр-ліги можуть заявити свою молодь в Першу лігу, інші – в Другу.

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Нагадаємо, що не вщухає скандал навколо протистояння "Олімпіка" і глави футбольного суддівського корпусу України Лучано Лучі. Президент донецького клубу Владислав Гельзін заявив, що італієць Лучі називає Україну банановою республікою.

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чемпіонат України друга ліга перша ліга

Джерело: ua-football

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