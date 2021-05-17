Реброва зовуть в грецький клуб, де вже грає три українця

Сергій Ребров може покинути Ференцварош вже цього літа. У послугах українського тренера зацікавлений грецький АЕК. Зараз у нього не найкращі стосунки з керівництвом угорського клубу

Український тренер Ференцвароша Сергій Ребров увійшов до числа кандидатів на пост наставника грецького АЕКа, за який виступають наші співвітчизники Дмитро Чигринський. Євген Шахов і Олег Данченко.

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Грецьке видання SDNA, посилаючись на угорські ЗМІ, повідомляє, що у Реброва на цей момент не дуже хороші відносини з керівництвом Ференцвароша. Як ми писали раніше, Ребров хоче більш високу зарплату в Угорщині.

При цьому в недавньому інтерв'ю він наголошував, що не може зрозуміти деяких речей, які відбуваються останнім часом, і що на цей момент безумовно є непорозуміння з керівництвом клубу.

"Є певні непорозуміння, і я завжди говорив, що робота тренера набагато більш непередбачувана, ніж робота футболіста. Ви не знаєте, що вас чекає завтра. Особливо, коли з вашим клубом виникають певні непорозуміння. В той же час у мене є діючий контракт з Ференцварошем, і на цей момент я є його тренером", – підкреслив він.

В Угорщині ж пишуть, що Реброва в Ференцвароші може замінити італієць Роберто Донадоні. Контракт українця з чемпіоном Угорщини діє до літа 2022 року.

Відзначимо, що Сергія Реброва активно сватають в збірну України на місце Андрія Шевченка після закінчення Євро. А сам Шева днями заявив, що мріє очолити Мілан.

Як Ребров грав проти Динамо: