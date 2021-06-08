Реброва представили в новому клубі під трьома різними іменами

Український тренер залишив угорський Ференцварош після трьох років роботи і вирушив на Близький Схід. У клубі Аль-Айн не знають, як писати його ім'я

Сергій Ребров

У неділю 47-річний успішний тренер Сергій Ребров визначився з місцем продовження кар'єри. Як ми повідомляли, Ребров підписав контракт із новим клубом за дуже великі гроші. Уродженець Горлівки вже прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів, де він замінить португальця Педро Емануеля.

Офіційний сайт Аль-Айна представив фахівця.

Щоправда, з написанням його імені, схоже, виникли серйозні труднощі. На футболці, яку вручили Реброву, англійськими літерами написано Sergiy – один з варіантів транскрипції українського імені. У тексті ж, де спортивний директор клубу, знаменитий англієць Девід Платт, представляє тренера, є ще дві варіації: Sergey і Serhiy. Причому, стоять вони в сусідніх реченнях.

Гадаємо, з часом з ім'ям рульового розберуться. Поки ж Аль-Айн висловлює радість від приходу фахівця з психологією переможця. Платт сподівається, що новий наставник "поверне команду туди, де вона має бути". У минулому чемпіонаті країни вона посіла шосте місце.

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