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Ребров починає і виграє: перша перемога Аль-Айна в чемпіонаті ОАЕ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 серпня, 23:48
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Колишній кандидат на пост головного тренера збірної України здобув першу перемогу на чолі свого нового клубу. Сергій Ребров залишився задоволений грою команди
Сергій Ребров здобув першу перемогу з Аль-Айном
Сергій Ребров здобув першу перемогу з Аль-Айном / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Нова команда Сергія Реброва починає чемпіонат ОАЕ з перемоги. У матчі першого туру клуб Аль-Айн, який тренує український наставник, грав на виїзді проти Хаур-Факкана. Підопічні Реброва впевнено обіграли суперника з рахунком 3:1.

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Український фахівець дав коментар клубному сайту про зіграний поєдинок.

"Матч проходив у складних умовах, але найголовніше, що команда здобула три очки. Ця перемога вселяє впевненість і мотивує футболістів продовжувати домагатися високих результатів.

Гравці Аль-Айна добре зіграли і прагнули показати свої найкращі якості. Тому я вважаю, що команда заслужено перемогла в сьогоднішньому протистоянні. Я сподіваюся, що глядачі зі мною погодяться", – резюмував Сергій Ребров офіційному сайту Аль-Айна.

Хаур-Факкан – Аль-Айн 1:3

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Голи: Аль Хаммаді, 48 – Лаба, 37, 74 (пен.), Куаме, 88

Це перший офіційний матч Реброва на чолі Аль-Айна. 47-річний український тренер прийняв еміратську команду в червні цього року.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Нагадаємо, на початку серпня Реброва називали головним кандидатом на пост нового наставника збірної України. Однак сам фахівець заявив, що залишиться працювати в ОАЕ, оскільки у нього чинний контракт з клубом.

Петраков побореться за дорослий ЧМ
Петраков побореться за дорослий ЧМ

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Тому 17 серпня на Виконкомі УАФ затвердили виконуючим обов'язки головного тренера збірної України Олександра Петракова.

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